Sassari. Venerdì 13 settembre raccolta sangue nel Piazzale Giovanni Falcone

Donazione che vedrà coinvolti anche i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Corte di Giustizia Tributaria e dell’Agenzia delle entrate e riscossione

Di: Redazione Sardegna Live

“C’è bisogno di sangue, c’è bisogno di te, vieni a donare”. Con questo slogan l’Avis Provinciale e l’Avis Comunale di Sassari organizzano una speciale raccolta sangue che coinvolgerà i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Corte di Giustizia Tributaria e dell’Agenzia delle entrate e riscossione di Sassari, oltre a tutti coloro che vorranno compiere questo gesto di grande altruismo.

L’appuntamento è per venerdì 13 settembre nel Piazzale Giovanni Falcone di Sassari, dove dalle ore 8 alle ore 12 sosterrà l’autoemoteca dell’Avis.

“Collaborazione e solidarietà sono alla base di questa iniziativa, che si aggiunge a quelle che quotidianamente vengono da noi organizzate con forze dell’ordine, aziende e associazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’intera comunità per incoraggiarla a donare – spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari – Donare il sangue è un gesto che ci rende cittadini attivi e consapevoli, è un atto concreto di solidarietà verso chi lotta per la vita. Inoltre, ricordiamoci che ognuno di noi può averne necessità, in ogni momento”.

“Questa di venerdì prossimo – continua il presidente Dettori – è un’ulteriore occasione per promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue e continuare a tenere viva la catena di solidarietà con le realtà del territorio”.

È possibile prenotare la donazione sul sito dell’Avis Provinciale www.avisprovincialesassari.it . Al termine della donazione, al donatore verrà offerta la colazione al Bar Tavola Calda Al Castello.