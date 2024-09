Sassari. La Polizia locale si rafforza: droni per scovare abusi edilizi e incivili

I droni, già in uso dal 2016 dal Nucleo specialistico della Polizia locale, potranno ora essere utilizzati anche in altre attività specialistiche e in scenari particolarmente critici

Di: Redazione Sardegna Live

Lotta rafforzata agli abusi edilizi e agli incivili che non rispettano l’ambiente. Ma anche una maggiore sicurezza nelle strade e in tutto il territorio comunale, sia contro atti vandalici sia contro azioni criminose. I droni, già in uso dal 2016 dal Nucleo specialistico della Polizia locale, nelle attività di polizia giudiziaria rivolte all'accertamento e alla repressione dei reati e nei controlli di natura edilizia, potranno ora essere utilizzati anche in altre attività specialistiche e in scenari particolarmente critici. Questo grazie al riconoscimento ottenuto nei giorni scorsi con cui il ministero delle Infrastrutture equipara ad aeromobili di Stato i propri droni del Comando di via Carlo Felice. Un traguardo importante, inserito in un ampio percorso di potenziamento dei mezzi e strumenti operativi all’avanguardia, che mette Sassari tra i primi corpi di Polizia locale d’Italia.

Tra le attività che potranno immediatamente essere intensificate e rafforzate, quelle di contrasto alle violazioni delle norme ambientali, contro le quali i droni rappresenteranno uno strumento fondamentale vista la vastità del territorio comunale.

Con gli aeromobili gli agenti specializzati vigileranno sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche etc…) e privati, specie in caso di minaccia all’incolumità pubblica o di pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri Settori del Comune o Enti esterni (Settore Edilizia del Comune, Vigili del Fuoco, Sovrintendenza, etc…); saranno utili strumenti per i rilievi degli incidenti stradali, per il monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari. Ma non solo: saranno usati per il soccorso e la ricerca di persone, anche nelle attività della Protezione civile e in situazioni di emergenza, così come in occasione di eventi pubblici.