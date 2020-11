Violano il coprifuoco e bruciano il tricolore a Cagliari

Raid al Bastione Saint-Remy, indaga la Digos

Di: Redazione Sardegna Live, foto ANSA

Hanno violato il coprifuoco nella notte e, dopo aver appeso una grande bandiera italiana sul Bastione di Saint-Remy,a Cagliari, e l'hanno incendiata.

Due o tre individui sono saliti sul monumento simbolo della città dopo le 22 di ieri appiccando le fiamme che hanno avvolto il tricolore. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia, i tre erano già spariti. Sulla vicenda indaga la Digos della Questura di Cagliari. La polizia ha recuperato i video delle telecamere della zona. I responsabili rischiano una denuncia per vilipendio alla bandiera.

In mattinata il gesto è stato rivendicato e giustificato con la volontà di protestare per pretendere che vengano fatti "investimenti per la nostra salute e per tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento difficile per la nostra terra - scrivono i presunti autori in una mail - dobbiamo pretendere di non essere trattati più come una colonia. Invitiamo sardi e sarde a ribellarsi contro le leggi ingiuste di questo governo".