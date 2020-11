Cagliari. Trovato in possesso di eroina e cocaina: arrestato 25enne

I militari hanno notato un viavai sospetto all'uscita della palazzina, incastrato lo spacciatore. Questa mattina il processo

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera, a Cagliari, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, svolto con l’impiego di un elicottero dell’Elinucleo Carabinieri di Elmas, i militari della Stazione di San Bartolomeo, unitamente al personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne di Cabras domiciliato a Oristano, disoccupato, gravato da precedenti denunce a carico.

Nel corso di un servizio di osservazione intrapreso ore prima in via Schiavazzi, nei pressi del palazzo "Gariazzo" del quartiere Sant'Elia, dopo aver notato il movimento sospetto di persone che entravano e uscivano dall'edificio, i carabinieri hanno fatto ingresso all'interno, notando alcune persone che, alla vista degli operanti, sono fuggiti di corsa verso i piani superiori.

Immediatamente raggiunti, sono stati sottoposti a controllo e il 25enne, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di una busta della quale non era riuscito a disfarsi, contenente 34 dosi di eroina, pari a 4,4 grammi, e 10 dosi di cocaina, pari a 1,2 grammi, nonché della somma contante di 35 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, tempestivamente informata dei fatti, permarrà nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.