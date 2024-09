Ghilarza. Morte cerebrale per 16enne in coma dopo incidente

Non ci sarebbe più nulla da fare per Riccardo Licheri, 16enne figlio del sindaco di Ghilarza

Di: Redazione Sardegna Live

Non ci sarebbero più speranze per Riccardo Licheri, il figlio 16enne del sindaco di Ghilarza, Stefano. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Francesco di Nuoro da una settimana, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto durante la notte nel suo paese.

Le condizioni del ragazzo sono precipitate oggi e i medici del reparto di Rianimazione hanno avviato le procedure che decreteranno la morte cerebrale. I familiari del 16enne hanno dato l'assenso all'espianto degli organi, che gli specialisti del San Francesco eseguiranno nelle prossime ore.

Riccardo Licheri aveva avuto un incidente nella notte in Corso Umberto mentre era in sella a una piccola moto da cross. Dopo aver perso il controllo del mezzo, per cause non ancora accertate, è caduto, battendo la tesa e perdendo i sensi. Da quel momento ha lottato sei giorni tra la vita e la morte fino all'epilogo odierno.