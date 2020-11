Oschiri: ancora un contagio e scuola primaria chiusa per sanificazione

Altri 5/6 contagi comunicati al sindaco "potrebbero diventare ufficiali a breve". Sono 120 le persone in quarantena nel paese

Di: Giammaria Lavena

Ancora un contagio da Covid-19 ad Oschiri, per un totale di 21 casi. Il sindaco Roberto Carta ha disposto la chiusura della scuola primaria dal 9 all'11 ottobre, per le operazioni di sanificazione. Lo ha comunicato il primo cittadino stesso su Facebook.

"Con ordinanza, sentita la dirigente scolastica - spiega -, ho disposto la chiusura della scuola primaria di Oschiri per le giornate del 9, 10 e 11 novembre 2020, al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria, fino al completamento delle operazioni"

"Oggi - prosegue - ci è stata comunicata ufficialmente una nuova positività con sintomi lievi. La persona interessata è in isolamento presso la propria abitazione. Le auguriamo una pronta guarigione. Al momento, quindi il numero ufficiale dei contagi da coronavirus è pari a 21. Informalmente siamo a conoscenza di altri 5/6 casi che potrebbero diventare contagi ufficiali a breve. I cittadini in quarantena, sulla base delle informazioni in nostro possesso, sono circa 120, in diminuzione rispetto a ieri. A tutte le persone coinvolte auguriamo una pronta guarigione e/o un veloce ritorno ad una vita normale".

"Gli uffici comunali non sono aperti al pubblico - riferisce ancora il primo cittadino -. La maggior parte dei dipendenti dell'Ente, come prevede la norma, sono regolarmente in servizio mediante la modalità del lavoro agile (da casa quindi). Gli utenti/cittadini che devono presentare istanze o avere informazioni possono scrivere una mail all'ufficio interessato (consultando i recapiti sul sito internet istituzionale) oppure rivolgersi al servizio di vigilanza all'ingresso del palazzo comunale".

"Una raccomandazione - conclude -, evitiamo panico e speculazioni di ogni tipo. In collaborazione con le autorità preposte stiamo monitorando la situazione ora per ora. Comunicheremo tempestivamente tutti gli aggiornamenti più significativi".