Senorbì. Si schianta contro uno spartitraffico, positivo all'alcol test: denunciato 45enne

Al momento del ritiro della patente l'uomo avrebbe ripetutamente minacciato le autorità

Di: Giammaria Lavena

Stanotte a Senorbì, i Carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile di Dolianova, hanno denunciato in stato di libertà, per minaccia a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza, Marcello Gaeta, 45enne di Suelli, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L'uomo, poco prima, a bordo di una Citroen C3 di proprietà di un amico, in compagnia di un 31enne, percorreva la ss 128, all’altezza della rotonda ubicata nella zona industriale, quando all’improvviso, di notte, sarebbe andato a sbattere contro un cordulo spartitraffico. In seguito all'impatto, visti i danni riportati, il mezzo si è fermato in mezzo alla strada.

Secondo quanto riferito dalle autorità, autista e passeggero non hanno riportato danni fisici; i militari hanno a quel punto proceduto alla verifica del tasso alcolemico dell’autista del mezzo. Dagli esami dell'alcol test, l’uomo sarebbe risultato essere ampiamente positivo nelle due prove effettuate.

Questi, in evidente stato di alterazione psicofisica, nel momento del ritiro della patente, avrebbe perpetrato ingiuriare e minacciare di ritorsioni nei confronti dei carabinieri operanti. Il veicolo è stato recuperato da un carro attrezzi di fiducia della persona denunciata e la circolazione stradale è stata immediatamente ripristinata.