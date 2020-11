A Samassi due guarigioni e 5 nuovi casi

L'annuncio del sindaco Enrico Pusceddu

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu, ha pubblicato un post di aggiornamento sulla situazione Covid in paese.

"Dopo alcuni giorni di stallo finalmente si registra la guarigione di 2 nostri concittadini - si legge nella nota -. La notizia ci rende particolarmente felici però non deve portarci ad abbassare la guardia poiché, purtroppo, registriamo anche altri 5 casi di positività. A questo si aggiunge l’esito positivo di 4 test sierologici effettuati da nostri concittadini che ora sono in isolamento in attesa del tampone che possa confermare o (come speriamo) confutare l’esito del primo esame".

"Attualmente, esclusi i guariti, si rilevano 33 casi di positività di cui 4 (positivi al test sierologico) in attesa di ulteriore conferma".