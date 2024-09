Devastante rogo nelle campagne di Tuili: distrutti migliaia di pannelli fotovoltaici

Il rogo, divampato questa mattina, potrebbe essere di natura dolosa: si indaga

Di: Redazione Sardegna Live

Circa duemila pannelli fotovoltaici in fiamme a Tuili, dopo che un devastante rogo ha aggredito le campagne questa notte. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Ales e Sanluri, e i carabinieri di Villanovafranca.

Non si escludono origini di natura dolosa: le fiamme sono divampate intorno alle 4 interessando migliaia di pannelli accatastati in campagna prima di essere montati per la creazione di un campo fotovoltaico.

Nel giro di breve tempo il fuoco, anche alimentato dal vento, si è propagato. L'opera di spegnimento e bonifica si è protratta sino alla prima mattina. I militari stanno lavorando per individuare le cause del rogo.