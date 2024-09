Sicurezza. In tutte le scuole della Sardegna formazione primo soccorso e antincendio

In tutte le scuole dell'Isola arrivano i corsi di formazione mobili "Incendio Zero" e "Primo Soccorso a Domu"

Di: Redazione Sardegna Live

Arrivano in Sardegna i corsi di formazione mobili "Incendio Zero" e "Primo Soccorso a Domu". La scuola in Sardegna è ormai iniziata e migliaia di studenti nelle aule di tutta l’Isola trascorreranno da settembre e fino a giugno gran parte delle loro giornate. Obiettivo dell’istituzione scolastica è, oltre che occuparsi della formazione culturale, educazione, crescita dei ragazzi e ragazze, anche garantire loro la permanenza negli edifici scolastici in tutta sicurezza.

Con l'inizio della nuova avventura scolastica, l'agenzia formativa "626 School" si presenta come nuovo partner per i dirigenti nella gestione delle complesse esigenze legate alla sicurezza. Accreditata dalla Regione Sardegna e certificata ISO 9001:2015 da Bureau Veritas, 626 School ha ideato "soluzioni innovative per affrontare al meglio la quotidianità nelle scuole". Tra queste spiccano i servizi mobili "Incendio Zero" e "Primo Soccorso a Domu", per portare la formazione direttamente all’interno delle scuole.

Il primo offre una formazione antincendio mobile, caratterizzata da tecnologie avanzate e simulazioni realistiche. Il secondo consente di svolgere i corsi di primo soccorso direttamente nelle sedi scolastiche, garantendo un approccio personalizzato e conveniente.

Questi servizi non si limitano alla formazione obbligatoria del personale, ma includono anche workshop e corsi per studenti, promuovendo una cultura della sicurezza che li preparerà ad affrontare situazioni di emergenza con consapevolezza.

Proponendosi come partner ideale per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, 626 School offre non solo corsi, "ma un'esperienza formativa completa che tutela l'intera comunità scolastica".