E’ grave Piero Pili, di Aritzo: era a bordo del pullman volato giù dalla scarpata sulla ss.197

Il drammatico incidente è avvenuto ieri, tra Gesturi e Nuraminis: a bordo del bus ribaltatosi, c’erano anche una decina di migranti

Di: Alessandro Congia

Sono ancora gravi le condizioni di Piero Pili, 64enne, originario di Aritzo, titolare della struttura che ospita i migranti: l’uomo è stato trasferito dal Policlinico di Monserrato al Brotzu, nel reparto di Neurochirurgia per un trauma cranico, ma ora è in Rianimazione, dopo il drammatico evento di ieri sera, dove un pullman con a bordo dieci migranti è uscito fuori strada sulla statale 197, tra Gesturi e Nuraminis, scivolando in una scarpata e ribaltandosi (Qui trovate il servizio di ieri https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/54064/bus-con-a-bordo-10-extracomunitari-precipita-da-scarpata-numerosi-feriti-cc)

Il mezzo era diretto verso Cagliari, alla volta poi di Civitavecchia, per il trasferimento, appunto, di alcuni ospiti dal centro di accoglienza ad Aritzo: ferito anche il conducente del pulmino, finito fuori strada, per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, elisoccorso e Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri della Compagnia di Sanluri, che stanno ancora lavorando per capire le dinamiche dell’episodio. La preoccupazione dei familiari di Pili e dei suoi compaesani, ad Aritzo, è tanta: i medici lo tengono sotto stretta osservazione; migliorano invece le condizioni degli altri extracomunitari rimasti feriti, per fortuna, in modo lieve.