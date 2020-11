Angioni, paura al Brotzu: “Noi, infermieri e operatori in un ospedale no Covid con pazienti affetti dal virus”

Il sindacalista davanti alla Prefettura: “Pazienti ricoverati e positivi, alcuni intubati e tenuti in reparti probabilmente non idonei, siamo allo stremo”

Di: Alessandro Congia

Il 'grido disperato' di Gianfranco Angioni, responsabile dell'Usb Sanità, questa mattina, a Piazza Palazzo, di fronte alla sede della Prefettura cagliaritana: "Signor Prefetto – ha detto Angioni, durante un sit in - la sanità isolana è in guerra, ne è prova quello che sta accadendo presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu, ospedale no Covid, dove oramai sono numerosi i pazienti ricoverati positivi al Covid-19, diversi di questi sono intubati e tenuti in reparti probabilmente non idonei, il personale medico, infermieristico, Oss e tutti gli operatori sono allo stremo – ha aggiunto sempre Angioni - gli infermieri vengono trasferiti nell'emergenza in reparti con pazienti positivi, non ci si può permettere che il personale si ammali. Bisogna dare immediate risposte alla cittadinanza e ai lavoratori, bisogna dare tutele, diritto di cure e di salute, si deve immediatamente decongestionare l'ospedale e aprire nell'immediato altri ospedali se questo non avverrà – ha concluso il sindacalista, Gianfranco Angioni, Usb Sanità - qualcuno risponderà di questo crimine".