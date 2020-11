Covid, ci sono 28 positivi al virus: screening e tamponi anche per i piccoli alunni delle scuole

Il sindaco Vincenzo Ligios, attraverso la pagina istituzionale Fb del Comune, fa sapere quali misure si stanno adottando in queste ore per monitorare i contagi

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini, vi informiamo che oggi il numero di villanovesi positivi al Covid-19 sale a 28, numero comunicato sempre dai diretti interessati e non confermato dall'Ats. L’amministrazione si è attivata, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, per effettuare dei tamponi in modalità drive-in presso il campo sportivo, per gli alunni di una classe 3^ della scuola secondaria di I° grado, e per tutti i cittadini che volessero effettuare uno screening con spese a proprio carico. I tamponi verranno effettuati sabato 7 novembre alle ore 14. Verrà data precedenza agli alunni della classe 3^ della scuola secondaria di I grado. Per gli altri cittadini che volessero sottoporsi al test, è necessaria la prenotazione al numero 340 1800167, che fornirà tutte le informazioni sia sulle modalità di esecuzione del tampone che sui costi. I tamponi che verranno effettuati sono quelli di tipo antigenico rapido. Il punto di forza di questi tamponi è la velocità nel dare l’esito, tuttavia hanno una capacità differente di identificare le persone positive rispetto ad un tampone molecolare. Rammentiamo che è sempre il medico di famiglia a valutare se è necessario fare il tampone. Quindi chiediamo a chiunque voglia effettuare il tampone di rivolgersi a proprio medico curante. Se si ha avuto un contatto diretto con un positivo è necessario mettersi al più presto in isolamento e contattare il proprio medico per avviare la quarantena. Ricordiamo a coloro che si trovano già in quarantena o in isolamento fiduciario che non è consentito loro uscire dalla propria abitazione fino al termine del periodo prescritto dalle norme e dai loro medici curanti, confidiamo sul fatto che siano stati presi in carico dagli enti competenti che provvederanno ad intervenire quanto prima. E’ importante aggiungere una cosa: ammalarsi non è una colpa, può capitare a tutti, nessuno sceglie di contrarre il virus, purtroppo la presenza di asintomatici lo rende ancora più insidioso. Siate sempre prudenti, senza tuttavia creare eccessivi allarmismi o colpevolizzare altri. In una piccola comunità come la nostra, l’arma migliore è la limitazione dei contatti personali, degli incontri e delle uscite non strettamente necessari”.

Lo scrive il sindaco Vincenzo Ligios, sulla pagina istituzionale di Fb del Comune di Villanova Monteleone, spiegando le modalità di screening sul territorio dedicato anche ai bambini delle scuole, per monitorare scrupolosamente e costantemente la situazione dei contagi da Covid.