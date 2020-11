Spavento a Selargius per un serpente in strada: interviene la Forestale

Si tratta di un esemplare di Colubro

Di: Redazione Sardegna Live

Su segnalazione di una signora spaventata per la presenza di un serpente nella Via Efisio Loni, a Su Planu (Selargius), una pattuglia forestale della Stazione di Cagliari- Molentargius, è intervenuta per la classificazione e rimozione del rettile.

I forestali hanno cercato il serpente in mezzo ai cespugli entro i quali si era rifugiato.

Una volta individuato e delicatamente immobilizzato l’animale, hanno confermato che si trattava di un innocuo serpente della specie "Colubro ferro di cavallo", diffusa in Sardegna.

Così l’esemplare, che appartiene a una specie tutelata dalla Dir. CEE 43/92 (Allegato D), è stato messo in sicurezza mediante la liberazione nel suo habitat naturale, ai piedi del Parco del Colle di San Michele.