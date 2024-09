Galtellì. Fiamme in una legnaia minacciano un’abitazione

Sul posto i Vigili del fuoco arrivati dalla base estiva di Orosei

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Galtellì per un incendio scoppiato, intorno alle 13:30, in una legnaia adiacente ad una casa in via Berlinguer. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della vicina base estiva di Orosei.

L’intervento tempestivo della squadra dei Vigili del fuoco ha permesso di estinguere le fiamme evitando che le stesse si propagassero alla casa vicina e successivamente è stata messa in sicurezza l'area. Sono al momento in corso le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l'incendio.