Nuoro. Ancora file di ambulanze in attesa del ricovero dei pazienti

Operatori sanitari e pazienti stremati

Di: Redazione Sardegna Live

Bardati con tuta, stivali, guanti e mascherina attendono davanti all’ospedale San Francesco il ricovero del paziente che hanno a bordo. Sono sei le ambulanze attualmente in fila con 5 pazienti Covid e un caso sospetto. Sono in coda, per ora, da tre ore.

Una scena già vista e che purtroppo si ripete: l’ospedale è pieno e le ambulanze restano in attesa.

La foto-notizia: