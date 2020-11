Nuovi contagi da Covid a Oschiri

I numeri forniti dal sindaco Roberto Carta

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Oschiri, Roberto Carta, ha fornito questa sera i dati relativi all'emergenza Covid in paese.

"In data odierna - scrive su Facebook - ci è stata comunicata la conferma di 3 casi di positività che in precedenza avevamo considerato come "ufficiosi". Di questi, 2 presentano sintomi mentre 1 è asintomatico. Tutte e tre le persone interessate sono in isolamento presso la propria abitazione. Sempre in data odierna ci è stata comunicata una nuova positività del tutto asintomatica. La persona interessata sta bene ed era in quarantena presso la propria abitazione da 10 giorni. Attualmente è in isolamento sempre presso la propria abitazione".

"Al momento, quindi il numero ufficiale dei contagi da coronavirus è pari a 20informalmente siamo a conoscenza di altri 4 casi che potrebbero diventare contagi ufficiali a breve; i cittadini in quarantena, sulla base delle informazioni in nostro possesso, sono circa 140".

"Gli uffici comunali non sono aperti al pubblico - spiega Carta -. La maggior parte dei dipendenti dell'Ente, come prevede la Norma, sono regolarmente in servizio mediante la modalità del lavoro agile (da casa quindi). Gli utenti/cittadini che devono presentare istanze o avere informazioni possono scrivere una mail all'ufficio interessato (consultando i recapiti sul sito internet istituzionale) oppure rivolgersi al servizio di vigilanza all'ingresso del palazzo comunale".