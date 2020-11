Porto Torres. Tre positivi in Capitaneria

I contagiati si trovano in isolamento domiciliare

Di: Redazione Sardegna Live

Tre casi di coronavirus si sono registrati presso la Capitaneria di porto di Porto Torres. A riportarlo è L'Unione Sarda. I militari della Guardia costiera contagiati sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare.

In Capitaneria sono subito scattate le procedure previste dal protocollo sanitario: tracciamenti, isolamenti e sanificazioni nei vari ambienti. I casi sono emersi in seguito ai tamponi effettuati periodicamente in collaborazione con le autorità sanitarie dell'Ats.

Quattro persone giunte a contatto con i contagiati, stanno esercitando lo smart working precauzionalmente. Così saranno garantiti i servizi e proseguiranno le attività. Gli uffici resteranno interdetti agli utenti, salvo in casi di necessità per il disbrigo di pratiche urgenti. Saranno infatti comunque operativi, anche se il personale in presenza è stato ridotto.