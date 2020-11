Olbia. Scontro fra due auto: un conducente all'ospedale

Una delle due vetture si è ribaltata, sul posto 118 e Vigili del fuoco

Di: Giammaria Lavena

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di soccorso intorno alle 13,30 per un incidente stradale ad Olbia, in via Leonardo Da Vinci. Sul posto è stata inviata tempestivamente la squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia.

Gli operatori hanno provveduto a collaborare coi sanitari del 118 e mettere in sicurezza le autovetture, un'Audi A3 e una Volkswagen Fox, che, in seguito all'impatto, si è ribaltata al centro della carreggiata.

Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.