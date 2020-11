Serramanna. Ritorno di fiamma in cucina: morta 64enne, bimba di un anno in codice rosso

Tragedia a Serramanna: un ritorno di fiamma in cucina ha causato la morte di una 64enne, e provocato ustioni alla piccola nipotina di un anno, trasportata d'urgenza in ospedale

Di: Giammaria Lavena

A Serramanna, in via Emilia Lussu, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai Vigili del fuoco di Sanluri, sono intervenuti per un incidente domestico causato da un ritorno di fiamma, a seguito dell'accensione e del malfunzionamento di una cucina in ghisa alimentata a legna.

Come riferito dalle autorità, la fiammata ha causato la morte di una signora, Chiara Maria Cordedda, 64enne del posto, e provocato ustioni nei confronti della nipote, una bimba di poco più di un anno.

La piccola è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brotzu, in codice rosso. Successivamente è stata trasferita al Centro grandi ustionati di Sassari. Non sarebbe in pericolo di vita.