Decimoputzu. Guariti 3 cittadini, il sindaco: "Positivo al tampone"

Una buona e una cattiva notizia questa mattina da parte del primo cittadino, risultato positivo al Covid-19. Sono 50 gli attualmente contagiati nel Comune

Di: Giammaria Lavena

Novità dal sapore agrodolce a Decimoputzu: il sindaco Alessandro Scano e risultato positivo al Covid-19, al tempo stesso tre cittadini sono guariti dal virus. Lo ha comunicato questa mattina il primo cittadino stesso, tramite due differenti note pubblicate su Facebook.

"Vi informo che mi è stata comunicata la positività al tampone a cui sono stato sottoposto nei giorni scorsi - riferisce in un primo momento -. Sono a casa, oggi ho qualche linea di febbre, ma per il resto sto bene. Credo di poter dire che in tutto il periodo e anche negli ultimi giorni ho sempre cercato di prestare massima attenzione a quello che facevo, e soprattutto a come lo facevo, a quanto pare, però, non è bastato".

"È necessario che tutto il nostro agire continui ad essere improntato alla massima prudenza e attenzione - prosegue -. Può veramente fare la differenza. Per quanto le mie condizioni di salute me lo permetteranno, il mio telefono rimane a disposizione di tutti i cittadini, nel cui interesse continuerò a impegnarmi anche da casa mia in tutto quello che sarà possibile fare, con la stessa determinazione che ho sempre avuto".

E sulle guarigioni: "Oggi finalmente è arrivata la tanto attesa buona notizia. Con grande felicità vi informo che Ats Dipartimento di Prevenzione Sud Sardegna mi ha comunicato che tre nostri concittadini che erano stati contagiati dal Covid-19, sono stati dichiarati guariti.

"Ringrazio queste persone per aver diligentemente rispettato il protocollo imposto dalla legge - comunica -. I migliori auguri da parte mia, dell'amministrazione comunale e della comunità di Decimoputzu, ai concittadini e ai loro cari; condividiamo la loro gioia, ringraziando i familiari e tutte le persone che hanno contribuito e collaborato in questo percorso di guarigione".

"Ad oggi il numero complessivo dei casi positivi al Covid-19 è di cinquanta concittadini/e (uno ricoverato in ospedale a Cagliari) - riferisce ancora -. Siamo vicini alle persone a cui auguriamo una pronta guarigione. Vi chiedo di continuare a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di legge".