Iglesias, trovato morto l’escursionista disperso vicino a Masua

A scoprire il corpo il cane dei Vigili del fuoco, impegnato nelle ricerche

Di: Redazione Sardegna Live

È stato trovato morto l’escursionista irlandese 39enne disperso nel tratto del Cammino di Santa Barbara tra Masua e Cala Domestica. A scoprire il corpo senza vita, il cane dei Vigili del fuoco, impegnato nelle ricerche insieme alle altre forze in campo.

Al Posto di Comando Avanzato dei Vigili del fuoco è arrivata via radio la notizia del ritrovamento da parte del cinofilo VVF impegnato nelle ricerche. Il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco attualmente sta coordinando le operazioni di recupero confrontandosi con le altre forze in campo, forze dell’ordine, Soccorso Alpino e volontari per poter trasportare l’uomo, visto il ritrovamento in zona impervia.

Il turista era disperso da venerdì 6 settembre: i suoi compagni di viaggio, a un certo punto della passeggiata, avevano deciso di desistere. E le strade si erano divise. Poi, non vedendolo tornare alla base, gli amici avevano dato l'allarme. Che cosa sia successo è ancora da accertare.

Nelle ricerche sono stati impegnati i tecnici delle stazioni di Iglesias, Cagliari, Medio Campidano e Ogliastra che, fin dalle prime ore dall'attivazione da parte della centrale del 118, hanno ripercorso il sentiero e ampliato la perlustrazione fino alle aree con diversi ruderi di edifici minerari lungo il percorso che collega Masua a Cala Domestica, terza tappa del Cammino Minerario di Santa Barbara.

Nelle tre giornate di ricerca, presente anche l'elicottero mHH-139B dell'80°Centro Sar - Search and Rescue dell'Aeronautica Militare di Decimomannu, che ha effettuato dei sorvoli su vasta scala e ha trasportato le squadre nelle aree di ricerca.

Le operazioni si sono avvalse anche dei droni, che hanno effettuato sorvoli, dapprima lungo il sentiero proprio nelle primissime ore, e successivamente anche nelle falesie davanti al Pan di Zucchero. Inoltre, una unità navale della Guardia di Finanza ha perlustrato il tratto costiero Masua-Cala Domestica.

Le operazioni sono state coadiuvate dal Centro di Coordinamento Mobile, un mezzo dotato di tecnologie a supporto della ricerca e posizionato nei pressi della pineta di Masua. Presenti sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il personale dei Vigili del fuoco che ha operato con l'elicottero Drago, unità cinofile e droni.