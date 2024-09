Allerta temporali per la serata di oggi in Gallura e nel Logudoro

L’avviso della Protezione civile regionale

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 23:59 di oggi, domenica 8 settembre, un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) di rischio idrogeologico per temporali sulle aree della Gallura e del Logudoro.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 8 settembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Possibili temporali forti isolati nel pomeriggio sul settore settentrionale. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali nel corso della serata. Mari mossi.

Previsioni per domani, lunedì 9 settembre: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature moderata o localmente in sensibile diminuzione in entrambi i valori. Venti deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest in rinforzo dalle ore centrali della giornata. Forti lungo le coste esposte. Mari mossi con moto ondoso in progressivo aumento già dalla mattinata.

Previsioni per martedì 10 settembre: cielo irregolarmente nuvoloso sul settore occidentale e poco nuvoloso su quella orientale. Temperature stazionarie in entrambi i valori. Venti deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, localmente forti lungo le coste esposte. Mari molto mossi, agitati sul settore occidentale in attenuazione in serata.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti principalmente sul settore occidentale. Per giovedì si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature tenderanno a diminuire in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in aumento nella serata di giovedì.