Covid, il sindaco Massimo Satta: “Ho sintomi evidenti, sono in attesa del tampone”

Lo ha annunciato il primo cittadino, con l’aggiornamento sulla situazione dei contagi

Di: Alessandro Congia

“Buon giorno a tutti, stamattina ho ricevuto dalla Asl di Olbia un comunicato ufficiale riguardante l'attività di screening per Covid-19 effettuata su pazienti residenti in Buddusò. Il quadro non è affatto confortante, infatti i positivi ad oggi risultano ben 24 due dei quali guariti, si è in attesa di esiti per altri 4 pazienti con sintomi. Dopo mio fratello Giovanni, che ora sta meglio, ho dei sintomi evidenti anche io, perciò mi sono messo in isolamento volontario in attesa di poter fare il tampone. Come vi ho già detto in precedenza, vista la criticità della situazione, raccomando ancora di più il rispetto delle regole sul distanziamento e la prevenzione imposte dal Dpcm”. Così il sindaco di Buddusò, Massimo Satta, sui social, con l'aggiornamento in tempo reale dei contagiati sul territorio comunale.