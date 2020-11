Sant’Elia, studente-pusher trovato con la droga addosso, denunciato dai Carabinieri

Lo stupefacente è stato sequestrato

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Cagliari, in zona Sant’Elia, carabinieri della Stazione “San Bartolomeo” hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e porto di un coltello di genere proibito, un 30enne residente in via Schiavazzi, studente, gravato da precedenti denunce.

Il giovane, fermato per strada dai militari, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di: un taglierino con lama della lunghezza cm 14, occultato all’interno di una tasca della giacca; 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo "eroina", per un totale complessivo di grammi 0,6; 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina", per un totale complessivo di grammi 0,1; n. 1 flacone di "metadone", in parte consumato.

Il taglierino e le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro probatorio penale ed inviate ad un laboratorio per le analisi tossicologiche. L’uomo è stato altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari, in quanto ha sostenuto di essere egli stesso l’assuntore degli stupefacenti rinvenutigli addosso.