Lite finisce nel sangue, con una coltellata al rivale: 20enne denunciato

E’ accaduto due giorni fa, per futili motivi

Di: Alessandro Congia

Ieri sera a Sinnai, a conclusione di un breve attività d’indagine, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 20enne disoccupato del posto, con precedenti denunce a carico.

Il soggetto, la sera del 3 novembre, in Via Silvio Pellico, al culmine di una lite innescatasi per futili motivi, ha colpito di striscio con un coltello un 37enne compaesano, fabbro, cagionandogli ferite superficiali varie giudicate guaribili in 7 giorni dalla locale guardia medica, che ha segnalato l’episodio ai Carabinieri, in relazione al proprio obbligo di referto.

I successivi accertamenti hanno consentito di accertare la veridicità del grave episodio che comunque con riunisce, allo stato degli atti, i requisiti del tentato omicidio.