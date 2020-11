Ruba vestiario al Carrefour Emmezeta, 21enne nei guai

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri lo hanno denunciato

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina, a San Sperate, a conclusione di accertamenti e indagini, i Carabinieri della locale stazione, hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato, un 21enne immigrato tunisino, domiciliato presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir, celibe, non censito in banca dati Sdi.

Il giovanissimo extracomunitario ha rubato ieri pomeriggio capi di abbigliamento per un valore di 25 euro dal centro commerciale “Carrefour” – Emmezeta, a San Sperate sulla ss.131. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai gestori del punto vendita.