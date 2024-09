A Cagliari due open day per combattere la dispersione scolastica

L'obiettivo è educare anche i più piccoli alla conoscenza scientifica, al problem solving, alla creatività e alla ricerca

Di: Redazione Sardegna Live

10LAB di Sardegna Ricerche, unico science centre in Sardegna e primo in Italia totalmente gratuito, inaugura all'apertura del nuovo anno scolastico nuove attività autunnali, a partire dall'Open Day dedicato agli insegnanti, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa in Sardegna attraverso le più moderne metodologie di didattica informale e inclusiva per sviluppare le competenze chiave legate all'innovazione.

Due pomeriggi, lunedì 9 e martedì 10 settembre, dalle 15 nella sala Officine di Sa Manifattura a Cagliari, di vera e propria immersione nelle attività, con le dimostrazioni dei laboratori e degli esperimenti scientifici condotti dal team di operatori che da otto anni accoglie gli studenti nella sede di Pula e viaggia per l'Isola con il Bus della scienza per portare le proprie attività in scuole e Comuni lontani dal science centre. I docenti che si sono iscritti a partecipare, quasi un centinaio da tutta la Sardegna, potranno sperimentare in prima persona gran parte delle attività rivolte agli studenti e potranno anche imparare come si svolgono le attività di educazione informale per trarre spunti per la propria professione.

L'obiettivo è educare anche i più piccoli alla conoscenza scientifica, al problem solving, alla creatività e alla ricerca attraverso un apprendimento libero, destrutturato, con tecniche e buone pratiche condivise dalla comunità internazionale dei professionisti nel campo della comunicazione della scienza.

Sul filone scuola, dai primi di ottobre riprendono le visite e i laboratori delle classi di tutta l'isola nel centro di Pula e proseguiranno, potenziati, i tour del 10BUS, il Bus della scienza, in molti centri periferici e dell'interno della Sardegna. Oltre a studenti e docenti, le attività di formazione si rivolgono anche ai professionisti della divulgazione, in particolare del settore museale con una linea di training dedicata.

Foto: invalsiopen.it