Meteo. Allerta gialla per piogge e temporali domani in Sardegna

Il bollettino diramato dalla Protezione civile

Di: Redazione Sardegna Live

Allerta gialla (criticità ordinaria) nel bollettino diramato dalla Protezione civile per la giornata di domani in Sardegna.

Piogge e temporali in arrivo, dunque, nelle prossime ore nel nord dell'Isola, principalmente sulle aree del Logudoro e della Gallura.

Il bollettino è valido dalle 12 di domani, domenica 8 settembre, sino alla mezzanotte dello stesso giorno.

Previsioni per domenica 8 settembre 2024 (Fonte Arpas Sardegna) - Cielo velato con progressivo aumento della copertura nuvolosa. Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati nella seconda parte della giornata. Possibili temporali forti isolati nel pomeriggio sul settore settentrionale. Temperature: minime in lieve aumento, massime in moderato calo sul settore occidentale e stazionarie altrove. Venti: deboli in prevalenza varibili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali dalla tarda serata. Mari: prevalentemente mossi.

Previsioni per lunedì 9 settembre 2024 - Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Temperature: moderata o localmente in sensibile diminuzione in entrambi i valori. Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo le coste esposte.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Tendenza per i giorni successivi - Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso sul settore occidentale e poco nuvoloso su quella orientale. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. I mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore occidentali nella giornata di martedì.