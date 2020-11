Nuovo Dpcm: la Sardegna sarà zona gialla

L'annuncio del premier Giuseppe Conte. Alla fine la Sardegna rientrerà nella fascia nella fascia delle zone gialle

Di: Giammaria Lavena

"Abbiamo distinto la penisola in 3 aree: gialla, arancione e rossa. Ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure entreranno in vigore venerdì, per consentire a tutti di avere il tempo congruo per disporre le proprie attività". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che illustra le misure del nuovo Dpcm.

"Nell'area gialla - spiega - rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano".

In queste regioni sarà vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino. Fra le regioni in cui il rischio è considerato più basso, come previsto, ci sarà dunque anche la Sardegna. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore venerdì, e non più domani.

Fra le misure restrittive per queste aree ci sono: la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno; chiusura di musei e mostre; chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine; chiusura bar e ristoranti alle 18; chiusura piscine, palestre, teatri e cinema.

Per quanto riguarda le attività scolastiche: didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per studenti con disabilità e laboratori; didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e medie; chiusura delle università, salvo alcune attività per matricole e laboratori.