Orune. Domani l'ultimo saluto a Fiorella Monni

Fissate data e ora per i funerali della giovane donna morta dopo un bruttissimo incidente in auto

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno celebrati domani, domenica 8 settembre, i funerali di Fiorella Monni, la 40enne di Orune venuta a mancare nella giornata di ieri dopo l'incidente avvenuto la sera di giovedì 5 settembre sulla strada provinciale 389, quasi alle porte del paese.

L'auto condotta dalla 40enne si è schiantata contro un grosso albero dopo essere uscita fuori strada. Un impatto violentissimo che è costato la vita alla giovane donna. Inutili i soccorsi e il trasferimento in ospedale con l'elicottero, per Fiorella non c'è stato niente da fare.

L'ultimo saluto presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, a Orune, domani alle 10:30, coi familiari che - fa sapere la parrocchia - riceveranno le condoglianze in cimitero.