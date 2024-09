Arzachena. In auto sfonda guardrail e precipita sul fiume

Soccorso in stato confusionale, sul posto anche i sommozzatori

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6, sulla SP 125, all'altezza del ponte del vecchio mulino, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena.

Un'auto, per ragioni da accertare, ha sfondato il guardrail per poi cadere dentro il rio San Giovanni dopo un volo di 10 metri. Il conducente è uscito dalla vettura con le proprie forze, per poi essere affidato al personale del 118 in stato confusionale.

Operazioni ancora in corso. In arrivo i sommozzatori da Porto Torres per ispezionare il veicolo sommerso dall'acqua. Sul posto anche i carabinieri di Olbia.