Ancora incendi in Sardegna: oggi elicotteri a Gairo e Gonnosnò

Otto i roghi divampati nell’Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Squadre a terra e mezzi aerei anche oggi al lavoro per spegnere gli incendi divampati in varie zone della Sardegna. Otto in tutto i roghi segnalati oggi nel territorio regionali, per due dei quali è stato necessario l’intervento degli elicotteri.

Fiamme nelle campagne di Gairo, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Jerzu, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Sono intervenute una squadra del CFVA di Osini, il GAUF-CFVA di Lanusei, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Cardedu-Piccioi e i Vigili del Fuoco di Lanusei.

Incendio anche nell’agro di Gonnosnò, in località Su Nuraxi, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra del GAUF-CFVA di Oristano, tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Usellus, Morgongiori-periferia e Pau-Pranu Mau e una squadra dei Vigli del Fuoco di Ales.