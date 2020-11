Controlli dei Carabinieri: nei guai due automobilisti ubriachi

Una denuncia anche a Berchidda per possesso di coltello proibito

Di: Alessandro Congia

Ieri sera, ad Olbia, i militari della Radiomobile, nell’ambito dei controlli che si stanno effettuando per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid, hanno denunciato un olbiese di 48 anni poiché, alla guida del suo autoveicolo, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’ uso di sostanze stupefacenti. a seguito della perquisizione effettuata sul posto è stato trovato in possesso di 13,635 grammi di marijuana. La patente di guida gli è stata ritirata.

Ancora, una denuncia per un cittadino rumeno di 37 anni perché, in stato di ubriachezza e privo dei dpi (mascherina), all’atto dell’ identificazione, ha proferito frasi minacciose e oltraggiose all’indirizzo degli operanti; i Carabinieri hanno segnalato all’ autorità amministrativa altri due cittadini rumeni, di 50 e 42 anni, poiché privi dei dpi (saranno dunque sanzionati).

Berchidda

Nel pomeriggio di ieri, invece, a Berchidda, i militari della stazione Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore cagliaritano di 59 anni, allo stato affidato in prova al servizio sociale, poiché nel corso di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico avente lunghezza complessiva di cm 16 di cui cm 7,5 di lama, sottoposto sequestro.

Valledoria

Nella tarda serata, a Valledoria, i militari dell’ Aliquota Radiomobile hanno denunciato un operaio di 40 anni, residente a Valledoria perché, in localita’ “La Muddizza” – Corso italia, è stato controllato alla guida della sua autovettura e, manifestando palesi sintomi dovuti all’uso di sostanze stupefacenti, invitato a sottoporsi ad accertamenti sanitari, si è rifiutato. al medesimo e’ stata ritirata la patente di guida in possesso, ed il veicolo è stato affidato a persona idonea.