Cagliari. Marijuana e cocaina in tasca e a casa: arrestato 19enne

Fermato in scooter è stato trovato in possesso dello stupefacente

Di: Redazione Sardegna Live

Un 19enne di Cagliari è finito in manette per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di mercoledì, una pattuglia moto montata della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio nei pressi di piazza San Michele, ha proceduto al controllo di due giovani a bordo di uno scooter. Gli evidenti segni di nervosismo del passeggero, un 19enne incensurato, ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo personale, che avrebbe consentito di rinvenire in una tasca dei pantaloni quattro involucri di cellophane contenti cocaina.

I poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione del suo domicilio nel quartiere San Michele, dove, secondo quanto riferito, occultati in varie buste di plastica nella camera da letto e nella dispensa sono stato rinvenuti circa 700 grammi di cannabis, circa 3 grammi di cocaina, 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, diverso materiale utilizzato per il confezionamento e la somma in contanti di 445 euro, ritenuta l’ipotetico provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato trattenuto presso il proprio domicilio in stato di arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del gip, che nell’udienza di convalida di ieri mattina ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di alcuna mistura.