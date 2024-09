Questa sera a La Caletta Jacopo Cullin e la Banda della Brigata Sassari

Ingresso libero. In diretta su Sardegna Live dalle ore 21:00

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà l’attore Jacopo Cullin il protagonista della dodicesima serata della Pastorale del Turismo, manifestazione estiva ideata e organizzata dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei. Una serata che si annuncia una conversazione dinamica, ironica e certamente ricca di sorprese.

La serata avrà inizio alle ore 21 nell’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola con il concerto della Banda della Brigata “Sassari”.

L’ingresso è libero e per chi non potrà essere presente, ma non vorrà perdersi l’incontro, potrà seguire la diretta su Sardegna Live (sul nostro sito: www.sardegnalive.nte, su Facebook e YouTube di Sardegna Live). Alle ore 21:00 il concerto della Banda, alle ore 21:30 l’incontro con l’attore, che sarà intervistato dal vescovo Antonello Mura.

Jacopo Cullin (Cagliari, 1982) è un attore e regista cinematografico italiano. Nel 1998 frequenta dei corsi di recitazione in Sardegna. Nel 2004 diventa famoso al pubblico isolano grazie alle sue apparizioni nel programma comico dei Lapola dal titolo Come il calcio sui maccheroni, in onda su Videolina. Da lì è un crescendo di studi, esperienze, viaggi e lavori fra teatro e Tv. Tra i tanti, nel 2013 è protagonista del film L'arbitro, selezionato nella sezione Giornate degli autori alla Mostra del cinema di Venezia, mentre nel 2019 è il protagonista del film L'uomo che comprò la Luna, partecipante alla Festa del cinema di Roma. Nel 2021 raggiunge la notorietà a livello nazionale, per il ruolo dell'agente Lello Esposito nella serie Rai Le indagini di Lolita Lobosco. Nel 2023 interpreta il ruolo del brigadiere Ciappa nel film per la TV Napoli Milionaria! A teatro lo spettacolo “È inutile a dire”, con l’amico e artista Gabriele Cossu gira la Sardegna e fa registrare il tutto esaurito.