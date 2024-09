Nurri. In piazza spara colpi di fucile nei giorni di festa: arrestato

Uscito di casa con una doppietta detenuta abusivamente si è recato in piazza e ha sparato in aria 6 colpi

Di: Redazione Sardegna Live

Mercoledì scorso, 4 settembre, un 46enne di Nurri è finito in manette per porto d'arma clandestina, colto in flagranza di reato dai carabinieri della locale Stazione col supporto dei colleghi di Isili. Secondo quanto riferito era uscito di casa imbracciando una doppietta con matricola abrasa.

L'uomo, recatosi nella piazza del paese, dove dal 31 agosto sino a ieri si sono tenuti i festeggiamenti per Santa Rosa, avrebbe sparato 6 colpi di pallettone in aria, senza fortunatamente arrecare danno alle persone presenti.

Immediatamente allertati, i militari sono intervenuti sul posto e hanno preso in carico il 46enne, che nel frattempo era stato disarmato da un privato cittadino presente al momento dei fatti, e lo hanno accompagnato in caserma dichiarandolo in arresto.

E' stato inoltre denunciato per porto e detenzione abusiva di munizioni, trovate a casa sua e sequestrate al termine della perquisizione domiciliare, tutto materiale non regolarmente denunciato. Nella stessa serata è stato trasferito al carcere di Uta in attesa di convalida.