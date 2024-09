Orune. Esce di strada lungo la SP 389 e si schianta contro un albero

Grave un donna. Incidente stradale avvenuto intorno alle 20:30

Di: Redazione Sardegna Live

Terribile incidente stradale lungo la strada provinciale 389 poco prima di Orune. Intorno alle 20:30 di oggi, giovedì 5 settembre, un’auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento ed è finita contro un grosso albero.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che, unitamente al personale medico e sanitario, ha lavorato per estrarre la donna incastrata nell'abitacolo dell’auto. La stessa è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Sul posto oltre i Vigili del fuoco, una ambulanza Mike, una base di Orune e i carabinieri di Orune.