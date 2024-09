Manca (M5s) incontra Confintesa: "Analizzate questioni cruciali per l'Isola"

Marco Podda: "Solo facendo uno sforzo condiviso e unendo le forze si ottengono risultati concreti"

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di martedì 3 settembre, il segretario di Confintesa Sardegna Marco Podda e il suo staff sono stati accolti dall’assessora regionale al Lavoro Desirèe Manca.

"In un clima che ci ha piacevolmente sorpreso per la disponibilità e la gentilezza riservataci - spiega Podda - è emersa, condivisa, l’ovvietà del fatto che, al di là degli interessi delle singole parti, solo facendo uno sforzo condiviso, unendo le forze, si ottengono risultati concreti".

"In un incontro estremamente produttivo abbiamo messo sotto la lente quelle che sono le tematiche cruciali sia legate al presente che per il futuro del lavoro nella nostra Regione. Ed è proprio nel condividere le esperienze sul campo che sono emerse le comuni preoccupazioni legate all’attuale situazione del lavoro in Sardegna".

"Con esse - aggiunge il segretario generale di Confintesa - è emerso anche il grande interesse di procedere, di comune accordo, ad introdurre in campo le migliori proposte con il desiderio di collaborare assieme e giungere all’obiettivo di vedere realmente migliorate le condizioni lavorative in Sardegna. Ringraziamo pertanto di cuore tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questo dialogo costruttivo".