Rinnovabili: a Sassari 6.500 firme per la legge Pratobello 24

Obiettivo 10mila sottoscrizioni, il 16 settembre flash mob in piazza Castello

Di: Redazione Sardegna Live

Sono oltre 6.500 le firme raccolte a Sassari a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare "Pratobello 24" contro la speculazione energetica. La campagna, che sta coinvolgendo tutta la Sardegna, ha conseguito in città numeri importanti resi noti oggi dai rappresentanti di associazioni e comitati che si sono fatti promotori della raccolta firme.

"Abbiamo già raccolto 6.500 firme, un traguardo parziale verso l'obiettivo delle 10.000 necessarie per presentare la proposta", spiega Leandro Cossu, delegato di Sa Domo de Totus per l'organizzazione dei banchetti.

Coinvolti e in campo anche i consiglieri comunali Nicola Lucchi e Martina Marongiu, che hanno sposato "la battaglia per il risveglio della dignità del popolo sardo".

La raccolta firme continuerà fino al 16 settembre, quando in piazza Castello si terrà un flash mob per celebrare i risultati raggiunti per quella che definiscono "azione politica contro la colonizzazione energetica".