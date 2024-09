Quartu. Scontro in galleria tra autocarro-moto: grave motociclista

I feriti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, lungo la strada statale 125 Var "Orientale Sarda", nel comune di Quartu Sant'Elena, all'altezza del chilometro 1,200, si sono scontrati una moto e un autocarro. Due le persone rimaste ferite, di cui una grave.

Ad avere la peggio sono stati conducente e passeggero della moto, trasportati in ospedale uno in codice rosso e il secondo in codice giallo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Lungo la 125 Var è arrivato anche il personale Anas.