Positivi 5 operatori della casa per anziani travolta dai contagi

Dopo la positività al Covid riscontrata in 17 ospiti, tutto il personale era stato sottoposto al tampone

Di: Redazione Sardegna Live

Sono cinque gli operatori della casa protetta di via Trieste, a Nuoro, positivi al coronavirus. L'intero personale era stato sottoposto a tampone dopo che 17 ospiti della struttura erano risultati contagiati.

Su 18 nuovi tamponi processati, 5 sono risultati positivi al coronavirus. Altri 20 sono in fase di lavorazione, l'esito è atteso per domani. Gli operatori positivi si trovano in isolamento domiciliare. L'Usca, oggi, ha gestito le visite mediche agli anziani che hanno contratto il Covid e la somministrazione delle terapie necessarie.

Per uno degli ospiti della casa protetta è stato disposto il ricovero in ospedale. Il Coc (Centro operativo comunale) verrà convocato ogni giorno per monitorare al meglio l'evolversi della situazione.