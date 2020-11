A Pattada 3 positivi, Bono tira un sospiro di sollievo: 20 guariti

Nel centro del Goceano sono attualmente 54 i casi di positività

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Bono, Elio Mulas, ha aggiornato i propri concittadini sulla situazione Covid nel centro del Goceano.

"Sul territorio comunale sono presenti 54 casi attualmente positivi. Con la guarigione di 20 persone, sale a 40 il totale dei guariti".

Tre, invece, i casi di positività comunicati dall'Ats al sindaco di Pattada Angelo Sini, ma il numero reale dei contagi in paese potrebbe essere più alto. "E' arrivata poco fa la comunicazione dell’Ats relativa ai casi Covid presenti nel comune di Pattada - spiega Sini -. La comunicazione segnala 3 positivi e 4 casi di quarantena, tre di questi in scadenza il 3 novembre ed uno in attesa di tampone. Come potete immaginare la situazione descritta è distante dalla realtà che stiamo vivendo. In queste condizioni diventa fondamentale il senso di responsabilità di tutti. Comportiamo in maniera adeguata per favore".