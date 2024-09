Alghero. Ormeggio abusivo: sequestrati barche, reti e serbatoi di benzina

Controlli della Guardia Costiera con il supporto della locale Compagnia Barracellare

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di sabato 31 agosto 2024, la Guardia Costiera di Alghero, con il supporto della locale Compagnia Barracellare, ha svolto un’attività di polizia demaniale ed ambientale tesa a salvaguardare, in località Fertilia, una zona demaniale in cui si era ormai consolidato un vero e proprio punto di ormeggio abusivo per unità, probabilmente - secondo i militari - utilizzate per praticare la pesca illegale.

Durante l’operazione sono stati posti sotto sequestro penale, convalidato successivamente con provvedimento della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, diversi natanti, alcuni ormeggiati abusivamente, altri abbandonati sul pubblico demanio insieme a significativi rifiuti pericolosi e non di vario genere (reti, serbatoi di benzina, un verricello, ecc.) occupanti complessivamente un’area di 350 mq circa.

Grazie anche alla collaborazione dell’Ente gestore del Parco Regionale di Porto Conte e del Comune di Alghero, l’area è stata completamente ripulita e bonificata dai rifiuti, quest’ultimi portati presso un ecocentro autorizzato per il successivo smaltimento.

La consueta collaborazione istituzionale ha reso possibile e celere una attività complessa sia dal punto di vista logistico che operativo a favore della collettività.

L’attività svolta rientra nella quotidiana azione di tutela che la Guardia Costiera svolge, contro ogni forma di attività illegale, a tutela del pubblico demanio marittimo e dell’ambiente in generale.