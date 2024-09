Incendio in casa a Cabras, proprietario in codice rosso per le esalazioni

Salvato da due turisti prima dell’arrivo dei VVF che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio in un’abitazione di via Trieste a Cabras attorno alle ore 21:30 della serata di ieri, mercoledì 4 settembre. Il proprietario, un 66enne, è stato portato all’esterno da due turisti che avevano visto il fumo uscire dalla finestra e non hanno esitato a sfondare la porta dell'abitazione e salvare l’uomo, poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Oristano in codice rosso per le esalazioni respirate, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale del Comando di Oristano che, con in supporto un’autobotte, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’immobile prima che il rogo si propagasse all’intera abitazione.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di propria competenza.