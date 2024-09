Ghilarza, cade dallo scooter e sbatte la testa: gravissimo un giovane

L’incidente durante la notte

Di: Redazione Sardegna Live

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Nuoro a seguito dell'incidente stradale avvenuto durante la notte a Ghilarza, nell'Oristanese.

Il giovane, poco prima della mezzanotte, stava percorrendo corso Umberto in sella a uno scooter quando, per cause non accertate, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sull'asfalto, sbattendo la testa.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti in transito e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri. Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Nuoro con un forte trauma cranico e i medici mantengono riservata la prognosi.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.