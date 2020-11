Presidio della Guardia Costiera tutto l'anno, il Governo dice sì alla proposta di Fratelli D’Italia

Per il deputato sardo Salvatore Deidda: “Fondamentale per un maggiore controllo non solo nell’area marina protetta di Capo Carbonara ma in tutta la costa

Di: Alessandro Congia

“Finalmente il Governo - nella persona del Sottosegretario dei Trasporti Traversi, che ringraziamo - ha approvato la nostra richiesta rispondendo, in maniera favorevole, all’interrogazione riguardante la necessità dell’istituzione di un presidio permanente annuale della Guardia Costiera, per un maggiore controllo non solo nell’area marina protetta di Capo Carbonara ma in tutta la costa. Entro i primi sei mesi del 2021, infatti, Villasimius avrà il suo presidio. Tale richiesta, ci teniamo a sottolineare, nasce dal Sindaco di Villasimius, Gianluca Dessi, e dalla sua amministrazione. Dal punto di vista logistico sarà ubicato in un fabbricato demaniale, nel molo di soprafluttuo, in condivisione con la Guardia di Finanza. Una vittoria questa - spiegano il Deputato interrogante di FdI, Salvatore Deidda (nella foto di apertura, in alto), e il Coordinatore provinciale, Marco Porcu - non soltanto di Fratelli d’Italia ma dell’intera Comunità. Un risultato importante - continuano - per tutto il sud-est della Sardegna, in vista, soprattutto, della prossima stagione estiva. Il potenziamento del Corpo della Guardia Costiera, infatti, permetterà un maggiore controllo dell’area, sia nell’ambito del contrasto alle attività illecite che di prevenzione, garantendole un ulteriore sviluppo turistico, nel rispetto del suo grande valore ambientale e naturalistico”, concludono Deidda e Porcu