Cagliari: numerose persone all'interno del circolo, sanzione per il gestore

Il titolare di un circolo privato svolgeva attività con diverse persone all'interno, violando le disposizioni del Dpcm

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera il personale della Polizia locale e della Polizia di Stato di Cagliari, è intervenuto in via Mandrolisai, dove il titolare di un circolo privato, violando le disposizioni del Dpcm, stava svolgendo la sua attività con diverse persone all'interno del locale, sebbene non consentito in questo momento di emergenza.

Gli agenti hanno dunque contestato la violazione al titolare, che dovrà pagare una cifra di 400 euro, e a far sgomberare il circolo dalle persone presenti all'interno.

La violazione verrà comunicata alla Prefettura e al servizio delle attività produttive del Comune per i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.