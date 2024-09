Olbia. Sequestrati giocattoli non sicuri

Operazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari. Sanzioni da 1.500 a 10.000 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Blitz in un negozio di Olbia, dove nei giorni scorsi, i funzionari doganali di Sassari, unitamente al personale del Nucleo Annona della Polizia Locale, hanno sequestrato numerosi giocattoli contraffatti, sprovvisti delle relative avvertenze in lingua italiana e, in alcuni casi, recanti la marchiatura CE non conforme, in violazione delle normative nazionali in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.

Per questi motivi è stato disposto il sequestro amministrativo, con sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza. Il titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria per commercio di prodotti con segni falsi e per tentata frode in commercio.

Il marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità, per alcune categorie di prodotti, agli standard di qualità e sicurezza cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

All’interno dell’attività commerciale è stata accertata, inoltre, la presenza negli espositori destinati alla vendita di numerosi giocattoli contraffatti ovvero copie simili agli originali con la riproduzione del logo di un marchio registrato. La riproduzione dei marchi sui prodotti costituisce violazione dei diritti derivanti dalla registrazione del marchio. La fedele riproduzione su tali prodotti potrebbe indurre nel consumatore la medesima impressione d’insieme dei prodotti originali.