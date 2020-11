Covid. Ancora una vittima a Macomer, la seconda in pochi giorni

Il sindaco Succu: "La vittima aveva altre patologie, come capita spesso dopo gli 80 anni, ma sarebbe rimasta con i suoi cari ancora a lungo se non fosse stato per questa maledetta pandemia"

Di: Redazione Sardegna Live

Macomer piange una nuova vittima del Covid, la seconda in pochi giorni. La cittadina del Marghine, che conta oltre 40 contagi, piange un pensionato di 84 anni. I parenti della vittima si trovano in isolamento, diversi sono positivi.

Il sindaco Antonio Succu invita la popolazione alla prudenza. La Regione ha fornito al distretto sanitario di Macomer una tenda della Protezione Civile che fungerà da filtro all'ingresso al Poliambulatorio.

La vittima, spiega il primo cittadino, è "una persona anziana, con altre patologie, come capita spesso dopo gli 80 anni, ma che sarebbe rimasto con i suoi congiunti ancora per diverso tempo se non fosse stato per questa maledetta pandemia che sta seminando dolore e sofferenza. Va tutto il nostro affettuoso cordoglio ai familiari dei due cittadini che ci hanno lasciato. Dal giorno 30 ottobre, data dell'ultimo comunicato, i nuovi positivi al Covid sono 8. I negativizzati sono 4. Per cui considerando i due concittadini deceduti attualmente abbiamo 44 positivi, di cui 3 ricoverati. Non abbassiamo la guardia ed evitiamo i contatti che non siano assolutamente necessari, utilizzando sempre ogni possibile e conosciuto accorgimento per evitare il contagio".